«Так тому и быть». Робертсон ответил на вопрос о своём будущем в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон ответил на вопрос о своём будущем в мерсисайдском клубе. Действующий контракт сторон истекает ближайшим летом.

«Ливерпуль» сделал всё для меня. Что бы ни случилось [в переговорах], это будет происходить за закрытыми дверями. Я спокойно отношусь ко всей этой ситуации. Если это мой последний год в «Ливерпуле» — значит, это мой последний год. Если нет, то так тому и быть» — цитирует Робертсона журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 354 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 68 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.