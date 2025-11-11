«Не могу назвать это время приятным». Месси — о периоде в «Пари Сен-Жермен»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси, ранее выступавший за «Пари Сен-Жермен», высказался о своём периоде в парижском клубе.

«Может показаться, что мой период в Париже был кошмаром, но это не так. Когда я говорю, что это время не было приятным, имею в виду, что я не получал удовольствия от того, что делал, от того, что я люблю делать – играть в футбол, от будней, тренировок, матчей, потому что я просто чувствовал себя неважно.

Но, честно говоря, для нашей семьи это был замечательный опыт. Город потрясающий, нам он очень понравился. Мы впервые уехали из Барселоны, и всё было для нас в новинку, что очень осложняло жизнь. Но на самом деле я не был доволен тем, чем люблю заниматься каждый день.

А здесь [в Майами], да, у нас всё хорошо, мы наслаждаемся городом, нашей повседневной жизнью. Как я уже говорил, моя жизнь очень похожа на ту, что была в Кастельдефельсе: клуб рядом, школа для детей тоже, всё в шаговой доступности, удобно. Мы живём вдали от города, который прекрасен, но движение транспорта в нём ужасное», — приводит слова Месси Sport.es.