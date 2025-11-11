Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду — о скором завершении карьеры: через 10 лет — это для меня означает «скоро». Шучу!

Роналду — о скором завершении карьеры: через 10 лет — это для меня означает «скоро». Шучу!
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пояснил свои слова про завершение карьеры. В интервью журналисту Пирсу Моргану в начале ноября португалец в ответ на вопрос, когда он завершит карьеру, ответил: «Скоро».

«Через 10 лет — это для меня означает «скоро». Люди думают, что, когда я говорю о скором завершении карьеры, я имею в виду через полгода или год. Шучу! Когда достигаешь определённого возраста, начинаешь быстро считать месяцы. В футболе я стараюсь получать удовольствие от голов. Как вы знаете, мне 40 лет, и я стараюсь наслаждаться каждым моментом и двигаться вперёд.

Думаю, моё тело в хорошей форме. Что касается моей игры за сборную, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать титулы. Это моя жизнь», — приводит слова Роналду с интервью на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии издание Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира — 2026 станет последним в его карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android