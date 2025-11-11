Роналду — о скором завершении карьеры: через 10 лет — это для меня означает «скоро». Шучу!

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пояснил свои слова про завершение карьеры. В интервью журналисту Пирсу Моргану в начале ноября португалец в ответ на вопрос, когда он завершит карьеру, ответил: «Скоро».

«Через 10 лет — это для меня означает «скоро». Люди думают, что, когда я говорю о скором завершении карьеры, я имею в виду через полгода или год. Шучу! Когда достигаешь определённого возраста, начинаешь быстро считать месяцы. В футболе я стараюсь получать удовольствие от голов. Как вы знаете, мне 40 лет, и я стараюсь наслаждаться каждым моментом и двигаться вперёд.

Думаю, моё тело в хорошей форме. Что касается моей игры за сборную, я забиваю голы и помогаю команде. Я хочу выигрывать титулы. Это моя жизнь», — приводит слова Роналду с интервью на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии издание Mundo Deportivo.