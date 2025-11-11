Скидки
«Тренер за всё отвечает». Константин Генич вступился за Валерия Карпина

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался в защиту главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. Бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона чемпионата России на 10-м месте. Карпин возглавил «Динамо» прошлым летом, ранее специалист работал в «Ростове».

«Да, результата нет. Тренер за всё отвечает. Но когда он вот так (вздымает руки вверх. — Прим. «Чемпионата») стоит и руками размахивает…

То я тоже бы стоял и думал: «Да за что мне это всё? За что? Я что, вот так говорю им играть? Почему это происходит?» Я вот не знаю», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
