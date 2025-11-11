Скидки
Анчелотти дал совет Эндрику по поводу возможной смены клуба

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал совет нападающему Эндрику по поводу возможной смены клуба. Он порекомендовал бразильцу всё взвесить и обсудить с руководством «Реала», чтобы совместно выяснить, какой вариант для игрока будет оптимальным. Ранее сообщалось, что Эндрик хочет уйти из «Реала» в аренду, чтобы получать игровую практику и попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

«Эндрику нужно всё обсудить с мадридским «Реалом» и выяснить, что для него лучше… Он очень молод. ЧМ-2026 не будет последним для него. Он правда может сыграть на чемпионате мира 2026 года, потому что уже сейчас у него есть все нужные качества. Но он также ещё успеет принять участие в чемпионатах мира 2030 и 2034 годов. И, возможно, сыграет даже в 2038-м», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

В текущем сезоне 19-летний нападающий провёл один матч за «Реал», в котором не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мадридским клубом действует до 2030 года. В прошлом сезоне он забил семь голов в 37 встречах во всех турнирах.

