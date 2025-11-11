«Вроде не сильно бьёт, но я же маленький». Газинский рассказал неприятную историю об отце

Бывший полузащитник «Краснодара», «Урала» и сборной России Юрий Газинский рассказал детское воспоминание, связанное с отцом. Юрий завершил профессиональную карьеру футболиста минувшим летом, будучи действующим чемпионом России в составе «Краснодара».

– Отец ушёл из семьи, когда вам было шесть. В каких отношениях были с ним?

– Ни в каких. Он просто уехал к себе на родину. В Ухту. Мало что о нём помню. Одна история – пьянки. Отец высокий, крепкий, постоянно учил драться. У него ладонь была, как три мои. По щеке раз ударит, говорит: «Защищайся, учись быть мужчиной».

Вроде не сильно бьёт, но я же маленький, мне больно. Позитивного мало что вспоминается. Разве что как по двору на машине катал – пьяный был, посадил за руль. Вот и всё, царство ему небесное. Его уже и в живых нет, — приводит слова Газинского Sports.ru.