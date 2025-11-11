Скидки
Де ла Фуэнте вызвал воспитанника «Реала» в сборную Испании вместо исключённого Ямаля

Де ла Фуэнте вызвал воспитанника «Реала» в сборную Испании вместо исключённого Ямаля
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте определился с заменой для вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, исключённого из заявки на матчи квалификации к чемпионату мира — 2026. Футболиста каталонцев в составе заменил форвард «Райо Вальекано Хорхе де Фрутос.

Утром 11 ноября Королевская федерация футбола Испании исключила Ламина Ямаля из заявки национальной команды на заключительные встречи отбора на ЧМ-2026 с Грузией (15 ноября) и Турцией (18 ноября). В официальном заявлении говорится, что форвард прошёл инвазивную радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта, не уведомив сборную.

28-летний Хорхе де Фрутос не провёл ни одного матча в составе сборной Испании за свою карьеру. В текущем сезоне у воспитанника «Реала» шесть голов и три результативные передачи в 16 встречах за «Райо Вальекано» во всех турнирах.

