Пети: Кайседо — один из лучших хавбеков АПЛ, он может дорасти до уровня Канте и Макелеле

Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Эммануэль Пети высказался о полузащитнике лондонского клуба Мойсесе Кайседо. Он назвал его одним из лучших хавбеков АПЛ прямо сейчас.

«Кайседо может достичь того же уровня, что и Н'Голо Канте и Клод Макелеле. Он один из лучших полузащитников в АПЛ прямо сейчас. Чтобы стать легендой, он должен выиграть титул чемпиона Англии и хорошо показать себя в Лиге чемпионов. Я желаю ему всего наилучшего, чтобы он смог стать легендой клуба», — приводит слова Пети Sky Sports.

Кайседо 23 года, он перешёл в «Челси» в 2023 году. В составе «синих» эквадорец стал победителем клубного чемпионата мира и Лиги конференций.

Новости. Футбол
