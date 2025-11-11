Скидки
Главная Футбол Новости

«Одна из лучших игр». Футболист «Крыльев Советов» Сутормин — о матче с «Зенитом»

Футболист «Крыльев Советов» Алексей Сутормин полагает, что в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1) его команда могла одержать победу.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

— Последние результаты были у нас не очень. Однако по игре с «Зенитом» мы заслужили это очко. А при определённой удаче могли рассчитывать на большее. Но и это очко дорогого стоит. Хорошо, что с такой игрой и результатом ушли на паузу.

— «Крылья Советов» показали в этот день лучшую игру за последнее время?
— Одна из лучших игр. В матче с ЦСКА тоже в целом неплохо смотрелись. С «Зенитом» и погодные условия, и поле где‑то сказались, но результатом можем быть довольны.

— Есть теперь от чего оттолкнуться?
— Тоже обсудили это с ребятами. Тем более если не продолжим в следующих играх набирать очки, эта забудется. Сейчас во время паузы будет время подготовиться. А потом после возобновления чемпионата надо в оставшихся до зимы матчах выходить с таким же желанием бороться и настроем, — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

