«Слишком много негатива к Станковичу». Юрий Сёмин обратился к журналистам

Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что журналисты очень негативно относятся к главному тренеру московского «Спартака» Деяну Станковичу. После матча 15-го тура чемпионата России с «Ахматом» (2:1) сербский специалист поссорился с журналистом. Станкович остался недоволен вопросом корреспондента о судействе и грубо ответил ему во время интервью, обвинив в провокации.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Журналисты должны поправить уровень корректности и этики на пресс-конференциях. Они чересчур негативно относятся к Станковичу», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

После первого круга Мир РПЛ «Спартак» расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав 25 очков.

