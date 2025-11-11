Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рой Кин: Кунья играет так, будто «МЮ» не платил ему зарплату три месяца

Рой Кин: Кунья играет так, будто «МЮ» не платил ему зарплату три месяца
Комментарии

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре нападающего «красных дьяволов» Матеуса Куньи. Ветеран отметил самоотдачу и «голод», с которыми играет бразилец. Он похвалил нападающего за самоотверженность.

«Кунья играет как человек, которому «Юнайтед» не платил зарплату три месяца. Мы видели это в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Он пытался догнать мяч, боролся со всеми соперниками и доставлял оппонентам неудобства на протяжении всех 90 минут. Поверьте мне, это не тренерская тактика, это спортивный голод. Нынешнему «Манчестеру» не хватает этого», — приводит слова Кина Sky Sports.

Материалы по теме
Джейми Каррагер: «Манчестер Сити» никогда не будет больше «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android