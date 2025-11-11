Рой Кин: Кунья играет так, будто «МЮ» не платил ему зарплату три месяца

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре нападающего «красных дьяволов» Матеуса Куньи. Ветеран отметил самоотдачу и «голод», с которыми играет бразилец. Он похвалил нападающего за самоотверженность.

«Кунья играет как человек, которому «Юнайтед» не платил зарплату три месяца. Мы видели это в матчах с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Он пытался догнать мяч, боролся со всеми соперниками и доставлял оппонентам неудобства на протяжении всех 90 минут. Поверьте мне, это не тренерская тактика, это спортивный голод. Нынешнему «Манчестеру» не хватает этого», — приводит слова Кина Sky Sports.