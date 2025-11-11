Ташуев: «Балтика» — открытие первого круга РПЛ, по качеству они опережают место в таблице

Отечественный тренер Сергей Ташуев высказался об игре калининградской «Балтики» в первом круге Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

«Балтика» — открытие сезона за эти 15 туров РПЛ. Андрей Талалаев хорошо сработал и тренерский штаб. И сам клуб сработал правильно в плане направления, понимания, куда они идут. Клуб заранее готовился к РПЛ.

Сегодня клубом выстроена правильная стратегия. Есть футболисты, которые прошли ФНЛ, берут другими качествами — а именно активным и агрессивным прессингом. «Балтика» сегодня показывает тот футбол, который по качеству явно опережает место в таблице», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Калининградская «Балтика», вернувшаяся в РПЛ под руководством главного тренера Андрея Талалаева, по итогам первого круга сезона-2025/2026 занимает пятое место. Балтийцы набрали 28 очков в 15 матчах, потерпев одно поражение, и отстают от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на пять очков.