Владимир Габулов: пусть поведение Станковича анализируют руководители «Спартака»

Бывший российский вратарь Владимир Габулов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который поссорился с журналистом после игры 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:1).

— Что думаете о ситуации с эмоциональным поведением Станковича? Это влияет на «Спартак»?

— Я ничего не думаю об этой ситуации. Я не хочу обращать внимание на те вещи, которые не относятся к футболу: пресс-конференции, поведение тренера и так далее.

Здесь пусть анализируют руководители «Спартака». Если есть результат, если есть стабильное качество игры, то нет смысла обсуждать тренерские вопросы, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.