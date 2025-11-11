Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов: пусть поведение Станковича анализируют руководители «Спартака»

Владимир Габулов: пусть поведение Станковича анализируют руководители «Спартака»
Комментарии

Бывший российский вратарь Владимир Габулов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который поссорился с журналистом после игры 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

— Что думаете о ситуации с эмоциональным поведением Станковича? Это влияет на «Спартак»?
— Я ничего не думаю об этой ситуации. Я не хочу обращать внимание на те вещи, которые не относятся к футболу: пресс-конференции, поведение тренера и так далее.

Здесь пусть анализируют руководители «Спартака». Если есть результат, если есть стабильное качество игры, то нет смысла обсуждать тренерские вопросы, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Константин Генич: Станкович атаковал журналиста, провокации там не было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android