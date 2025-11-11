Владимир Габулов: пусть поведение Станковича анализируют руководители «Спартака»
Поделиться
Бывший российский вратарь Владимир Габулов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который поссорился с журналистом после игры 15-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36' 0:2 Солари – 51' 1:2 Мелкадзе – 59'
— Что думаете о ситуации с эмоциональным поведением Станковича? Это влияет на «Спартак»?
— Я ничего не думаю об этой ситуации. Я не хочу обращать внимание на те вещи, которые не относятся к футболу: пресс-конференции, поведение тренера и так далее.
Здесь пусть анализируют руководители «Спартака». Если есть результат, если есть стабильное качество игры, то нет смысла обсуждать тренерские вопросы, — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
18:30
-
18:18
-
18:15
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
17:57
-
17:46
-
17:45
-
17:34
-
17:32
-
17:25
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:10
-
17:09
-
17:05
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:39
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:21
-
16:11
-
16:11
-
16:09
-
16:02
-
16:00