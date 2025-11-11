Скидки
Станислав Черчесов определил две лучшие команды первого круга РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов назвал лучшие команды Мир РПЛ по итогам первой части текущего сезона. Так, специалист выделил «Краснодар» и ЦСКА, занимающие первое и второе место в турнирной таблице соответственно. Армейцы и «быки» набрали по 33 очка.

— Какая команда вам понравилась в первом круге? Сможете назвать лучшую?
— Нравиться могут все. В спорте лучший тот, кто на первом месте. Сейчас это «Краснодар» и ЦСКА — молодцы.

— Есть ли команды, от которых ждали большего?
— Я всегда жду большего от своей команды. А на других мне зачем смотреть? — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

