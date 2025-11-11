Станислав Черчесов определил две лучшие команды первого круга РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов назвал лучшие команды Мир РПЛ по итогам первой части текущего сезона. Так, специалист выделил «Краснодар» и ЦСКА, занимающие первое и второе место в турнирной таблице соответственно. Армейцы и «быки» набрали по 33 очка.

— Какая команда вам понравилась в первом круге? Сможете назвать лучшую?

— Нравиться могут все. В спорте лучший тот, кто на первом месте. Сейчас это «Краснодар» и ЦСКА — молодцы.

— Есть ли команды, от которых ждали большего?

— Я всегда жду большего от своей команды. А на других мне зачем смотреть? — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».