Константин Генич определил главную сенсацию 15-го тура РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал поражение «Динамо» от «Акрона» (1:2) главной сенсацией 15-го тура Мир РПЛ. Бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона чемпионата России на 10-м месте, «Акрон» — на восьмом.

— Ну сейчас, глядя на эту команду, и вот результат матча с «Акроном» уже сенсацией не воспринимается.

— Ну, всё равно воспринимается. Это, пожалуй, главная сенсация тура. Но, слушай, Йоканович выдал лучший старт в истории «Динамо». И тоже остался без работы. И вообще никто его не помнит.

У Карпина худший старт за последние 19 лет, если брать всех тренеров «Динамо». На мой взгляд, это что-то кармическое, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».