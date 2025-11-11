Константин Генич определил главную сенсацию 15-го тура РПЛ
Поделиться
Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал поражение «Динамо» от «Акрона» (1:2) главной сенсацией 15-го тура Мир РПЛ. Бело-голубые завершили первый круг нынешнего сезона чемпионата России на 10-м месте, «Акрон» — на восьмом.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62' 0:2 Лончар – 80' 1:2 Сергеев – 88'
— Ну сейчас, глядя на эту команду, и вот результат матча с «Акроном» уже сенсацией не воспринимается.
— Ну, всё равно воспринимается. Это, пожалуй, главная сенсация тура. Но, слушай, Йоканович выдал лучший старт в истории «Динамо». И тоже остался без работы. И вообще никто его не помнит.
У Карпина худший старт за последние 19 лет, если брать всех тренеров «Динамо». На мой взгляд, это что-то кармическое, — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 ноября 2025
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:51
-
16:40
-
16:39
-
16:34
-
16:30
-
16:28
-
16:28
-
16:23
-
16:21
-
16:11
-
16:11
-
16:09
-
16:02
-
16:00
-
15:58
-
15:57
-
15:57
-
15:47
-
15:43
-
15:40
-
15:34
-
15:24
-
15:18
-
15:18
-
15:14
-
15:11
-
15:05
-
14:49
-
14:40
-
14:25
-
14:11
-
14:07