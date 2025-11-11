Нападающий национальной команды Чили Бреретон: сборная России — серьёзный соперник

Нападающий сборной Чили Бен Бреретон высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«Сборная России — серьёзный соперник. В ближайшее время мы его детально изучим, посмотрим видео и постараемся показать хорошую игру. С нетерпением ждём встречи на поле.

Перелёт был долгим и утомительным. Сейчас нам нужно как следует выспаться и набраться сил для подготовки к игре со сборной России. Уже скоро проведём здесь первую тренировку», — сказал Бреретон в эфире «Матч ТВ».

До этой встречи, 12 ноября, российская национальная команда встретится со сборной Перу. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».