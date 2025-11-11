Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий национальной команды Чили Бреретон: сборная России — серьёзный соперник

Нападающий национальной команды Чили Бреретон: сборная России — серьёзный соперник
Комментарии

Нападающий сборной Чили Бен Бреретон высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная России — серьёзный соперник. В ближайшее время мы его детально изучим, посмотрим видео и постараемся показать хорошую игру. С нетерпением ждём встречи на поле.

Перелёт был долгим и утомительным. Сейчас нам нужно как следует выспаться и набраться сил для подготовки к игре со сборной России. Уже скоро проведём здесь первую тренировку», — сказал Бреретон в эфире «Матч ТВ».

До этой встречи, 12 ноября, российская национальная команда встретится со сборной Перу. Игра состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Материалы по теме
Сборная России с ходу покажет Перу, кто фаворит: прогноз на товарищеский матч
Сборная России с ходу покажет Перу, кто фаворит: прогноз на товарищеский матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android