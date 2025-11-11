«Аталанта» объявила имя нового главного тренера

Пресс-служба «Аталанты» объявила, что Раффаэле Палладино стал главным тренером первой команды. Контракт со специалистом заключён до конца июня 2027 года.

Палладино в прошлом сезоне работал с «Фиорентиной», но покинул свой пост летом после разногласий с руководством клуба. В последних восьми матчах высшего дивизиона Италии команда из Бергамо набрала всего шесть очков. Клуб уступил «Удинезе» (0:1) и «Сассуоло» (0:3), а также шесть раз сыграл вничью.

После 11 туров в итальянской Серии А «Аталанта» набрала 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. В следующей встрече внутреннего первенства команда из Бергамо сыграет с «Наполи» на выезде.