Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона — The Times

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассмотрит вариант с уходом из клуба по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, на текущий момент нет определённого решения относительно будущего испанского специалиста в стане «горожан». Подчёркивается, что Гвардиола и его штаб готовы помочь «Манчестер Сити» с поиском преемника. При этом финальное решение по этому вопросу будет принимать клуб.

Напомним, 54-летний специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до 2027 года. При руководстве Гвардиолы «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии.

