Игрок «Зенита» Дркушич перечислил клубы, которые претендуют на чемпионство РПЛ

26-летний защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о фаворитах Мир Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Команды, которые с нами соперничают: «Краснодар», ЦСКА и «Локомотив» — все они претендуют на чемпионство. Ещё много игр осталось. Так что посмотрим», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 15 сыгранных туров чемпионата России возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», набравший 33 очка. В топ-3 также входят ЦСКА (33 очка) и «Зенит» (30). «Локомотив» располагается на четвёртом месте. У команды 30 очков в активе.

В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть в гостевом матче с «Пари НН» 23 ноября.

Действующим чемпионом России является «Краснодар».