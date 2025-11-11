Скидки
«Не хочу быть обузой». Месси прокомментировал возможность своего участия на ЧМ-2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал возможность своего выступления за национальную команду на чемпионате мира 2026 года.

«Я не хочу быть обузой. Хочу чувствовать себя в хорошей физической форме, чтобы быть уверенным, что смогу помочь команде и внести свой вклад. У нас будет предсезонка, несколько матчей перед чемпионатом мира, и мы увидим, действительно ли я чувствую себя физически готовым, чтобы быть там, где хочу. Чемпионат мира — самое крупное соревнование. Поэтому я воодушевлён, но я живу по принципу «день за днём», — приводит слова Месси Sport.es.

В нынешнем сезоне чемпионата МЛС нападающий провёл 42 встречи за клуб во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 17 результативных передач. Футболист также стал лучшим бомбардиром чемпионата.

