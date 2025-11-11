Комличенко: оценил бы свою результативность на троечку — мог поднять планку до 10 голов

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко высказался о своей результативности в нынешнем сезоне. В сезоне-2025/2026 30-летний форвард принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами.

«Оценил бы свою результативность на троечку — можно лучше. Столько моментов не реализовал. Мог спокойно поднять планку до 10 голов. Точно есть над чем работать — над реализацией как минимум», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

