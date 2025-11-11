Каньисарес жёстко высказался о ситуации с исключением Ямаля из сборной Испании
Экс-вратарь «Валенсии» Сантьяго Каньисарес в критической форме высказался об исключении нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля из состава сборной Испании на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с командами Грузии и Турции.
«Возможно, в долгосрочной перспективе Ламину было бы лучше отдохнуть 10-15 дней, но действительно ли так необходима эта секретность и борьба за своё эго? Со времён Круиффа «Барселона» пыталась свести к минимуму количество вызовов своих игроков в национальную сборную», — приводит слова Каньисареса Marca.
Ямаль был исключён из состава сборной Испании по медицинским причинам. Однако это произошло без согласования с медицинским штабом сборной, что вызвало удивление и недовольство тренерского штаба.
