Вендел заявил, что был сильно удивлён срывом своего перехода в «Ботафого»

Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о ситуации с сорвавшимся переходом в «Ботафого», который должен был состояться по окончании минувшего сезона Мир РПЛ.

«Понимаю, что большие суммы вызывают трудности у бразильских клубов. Это были крайне долгие переговоры, но в «Ботафого» горели идеей подписать меня. Сложно поверить, что они просто отказались от трансфера в последний момент.

Я уже начал готовиться к сезоне, набирать форму. Я был крайне удивлён, когда клуб сообщил об отказе от сделки. Всё уже было подписано, но они отказались от трансфера в последний момент», — приводит слова Вендела Globo.

20 января «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании минувшего сезона РПЛ. В мае бразильский клуб проинформировал, что трансфер не может быть завершён «по геополитическим причинам».

