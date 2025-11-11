«У меня осталось странное чувство». Месси — о своём уходе из «Барселоны» в 2021 году

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своём уходе из «Барселоны» в 2021 году.

«У меня осталось странное чувство. Из-за пандемии мне пришлось играть свой последний год без болельщиков. Я ушёл не так, как мечтал. Я представлял, что проведу всю свою карьеру в «Барселоне», — приводит слова Месси Sport.es.

Нападающий выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 год. За это время Месси провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.