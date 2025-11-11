Ташуев: сегодня «Динамо» не соответствует должному уровню, вызывает разочарование

Бывший тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев назвал три команды, которые провалили первую половину сезона в Мир Российской Премьер-Лиге.

«От «Ахмата» не ожидали такого результата. Команда была собрана по составу, но пока результат — два очка от зоны стыков — достаточно непрогнозируемая ситуация для клуба. Однако так сложилось, бывает. И «Динамо», которое сегодня, к сожалению, не соответствует должному уровню качества, вызывает разочарование. В силу того, что в команде высочайший травматизм, восемь человек травмировано, меняется структура игры. Всё это, возможно, революционно, а возможно — объективная или субъективная ситуация. Внутри клуба виднее.

«Пари НН» слабо набирает очки. Вроде они в какой-то футбол играют. Когда идут лозунги о том, что они показывают что-то новое для футбола — это немного забавно слушать. Есть простой контроль мяча и хорошая группа атаки, которая не забивает — это минус. У тебя великолепные футболисты в атаке: Олусегун, Босельи и Грулёв. Если говорить о Шпилевском, хотя бы делай то, что можно сделать — максимально выжимай, а не жалуйся на судьбу. Вот три клуба, которые, к сожалению, провалили первый круг РПЛ», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.