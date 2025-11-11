Скидки
«Ливерпуль» может купить лидера полузащиты «ПСЖ» за € 130 млн — Caught Offside

«Ливерпуль» может купить лидера полузащиты «ПСЖ» за € 130 млн — Caught Offside
Комментарии

«Ливерпуль» внимательно следит за полузащитником «Пари Сен-Жермен» Витиньей в преддверии январского трансферного окна. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, скаутский отдел «красных» считает 25-летнего игрока одним из самых технически одарённых полузащитников в Европе.

«ПСЖ» может начать переговоры по трансферу Витиньи, если получит предложение в размере € 130 млн. Подчёркивается, что, помимо «Ливерпуля», за португальским футболистом также следят «Ювентус» и «Арсенал».

В нынешнем сезоне Витинья принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

