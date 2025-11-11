Каземиро — о Неймаре: безусловно, лучший

33-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро высказался о нападающем «Сантоса» Неймаре.

«Мне посчастливилось играть с великими футболистами. С Криштиану Роналду в его лучшей форме, когда всё, к чему он прикасался, приводило к голам. Я играл с Лукой Модричем, Тони Кроосом, Марсело, Бэйлом, Бензема. Мы говорим о более чем 10 обладателях «Золотого мяча». И Неймар неизбежно попадает в этот список. Каждый делает то, что хочет, на поле и за его пределами. Мой образ жизни другой, более сдержанный. Но мы не можем списывать его со счетов, если у него всё хорошо. Если он в хорошей физической и психологической форме, он, безусловно, лучший. Я его большой поклонник», — приводит слова Каземиро Globo.

Физическое состояние Неймара пока не убеждает главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти в необходимости присутствия игрока в составе сборной.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.