«Где здесь криминал?» Погребняк поддержал Станковича, накричавшего на журналиста

«Где здесь криминал?» Погребняк поддержал Станковича, накричавшего на журналиста
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Павел Погребняк выразил поддержку главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, который накричал на журналиста на интервью после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». В этой игре команда сербского специалиста одержала гостевую победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

«Где криминал в действиях Станковича? Не считаю это каким-то жёстким конфликтом. Деяна хочу поддержать, «Спартак» набирает очки и показывает хороший футбол. Считаю, что об отставке сейчас вообще думать не нужно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

