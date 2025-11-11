«Где здесь криминал?» Погребняк поддержал Станковича, накричавшего на журналиста

Бывший нападающий «Спартака» Павел Погребняк выразил поддержку главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, который накричал на журналиста на интервью после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». В этой игре команда сербского специалиста одержала гостевую победу со счётом 2:1.

«Где криминал в действиях Станковича? Не считаю это каким-то жёстким конфликтом. Деяна хочу поддержать, «Спартак» набирает очки и показывает хороший футбол. Считаю, что об отставке сейчас вообще думать не нужно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

