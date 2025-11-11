Дзюба высказал своё отношение к возможному ужесточению лимита на легионеров

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о потенциальном ужесточении лимита на иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке, из которых на поле одновременно могут находиться пять. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут включать в заявку не более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

— Вы коротко сказали о легионерах. Ваше мнение о лимите, который собираются ужесточать.

— Легионеры должны приезжать те, у которых ты будешь учиться. Когда я пришёл в «Зенит», единственный раз в жизни увидел, что такое настоящие легионеры. Всю карьеру, что был в «Спартаке», было один-два сильных легионера, остальные — посредственные или такие же, как свои. В Европе свои воспитанники играют, и если есть иностранец, то он должен быть хотя бы на полголовы выше. У нас, если купили человека за € 5-6 млн, он будет играть всегда. А молодому даже не дадут шанс. Вот это меня расстраивает. Сейчас нет Лиги чемпионов. Для чего выходят в одной команде восемь латиноамериканцев и в другой – столько же? С какой целью? — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Лучший бомбардир в истории России: