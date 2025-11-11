Месси подтвердил, что всё ещё болеет за «Барселону»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что всё ещё болеет за «Барселону», за которую он выступал с 2003 по 2021 год.

«Да, да, очевидно, и тем более что теперь нас несколько человек вместе. Мы всегда обсуждаем все ситуации, которые происходят в «Барселоне», результаты и игру», — приводит слова Месси Sport.es.

В «Интер Майами» Месси окружён целой группой бывших партнёров по «Барселоне»: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба присоединились к клубу после него. Тренером клуба является Хавьер Маскерано.

За сине-гранатовых Месси провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.