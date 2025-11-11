Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: в «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет

Дзюба: в «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о московском «Динамо», которое уступило красно-чёрным в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Форвард тольяттинской команды не принимал участия в этой игре, поскольку продолжал восстановление после повреждения.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

— Какие мысли по матчу с «Динамо»?
— Великолепная победа. Молодцы.

— Без вас справились.
— А кто говорит, что без меня ничего не могут? Наоборот, сплочённее и ещё сильнее.

— Удивлены тем, как «Динамо» играло?
— Наверное, скорее да, чем нет.

— Как подведёте итоги первого круга для «Акрона»?
— Удивительны были пару матчей — со «Спартаком» и «Зенитом», где мы должны были выигрывать. А матч с Нижним Новгородом, наоборот, не должны были выигрывать, и игра с «Ростовом» была больше ничейная. Что касается встречи с «Динамо», то первый тайм плохой, второй — очень неплохой, перестали бояться и стали играть лучше. В «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет.

— Что скажете о «Динамо» — какого мнения о команде?
— На мой взгляд, им не хватает лидера. Вожака, который поведёт команду за собой, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Материалы по теме
Дзюба высказал своё отношение к возможному ужесточению лимита на легионеров

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android