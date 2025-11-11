Дзюба: в «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о московском «Динамо», которое уступило красно-чёрным в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. Форвард тольяттинской команды не принимал участия в этой игре, поскольку продолжал восстановление после повреждения.

— Какие мысли по матчу с «Динамо»?

— Великолепная победа. Молодцы.

— Без вас справились.

— А кто говорит, что без меня ничего не могут? Наоборот, сплочённее и ещё сильнее.

— Удивлены тем, как «Динамо» играло?

— Наверное, скорее да, чем нет.

— Как подведёте итоги первого круга для «Акрона»?

— Удивительны были пару матчей — со «Спартаком» и «Зенитом», где мы должны были выигрывать. А матч с Нижним Новгородом, наоборот, не должны были выигрывать, и игра с «Ростовом» была больше ничейная. Что касается встречи с «Динамо», то первый тайм плохой, второй — очень неплохой, перестали бояться и стали играть лучше. В «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет.

— Что скажете о «Динамо» — какого мнения о команде?

— На мой взгляд, им не хватает лидера. Вожака, который поведёт команду за собой, — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

