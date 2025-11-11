«Это моветон уличного базарного парня». Ташуев — о конфликте Станковича с журналистом

Бывший тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался о конфликте главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича с журналистом после матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали победу над «Ахматом» со счётом 2:1.

«Станкович не наезжал, такое ощущение, что он чуть ли не угрожал (смеётся). Первично, разговаривая с журналистами, он должен поставить себя на его место, он находится на работе. Второе, в чём неправ Станкович — он отвечает не для журналиста, а для болельщиков. Журналист понимает, что болельщикам интересно максимально эмоциональное поведение всего тренерского штаба «Спартака» во время матча по отношению к судейскому корпусу. Это нормально. Так ты будь умнее! Отшутись, ответь профессионально. Журналист Адан Ахмадов — далеко не последний человек в футболе.

А тут что за выражения: «Ты где играл?» Это моветон уличного базарного парня. Извините, это не профессионал. В этой ситуации Станкович максимально проявил непрофессионализм по отношению к кому? К профессии. Ты за это получаешь деньги! У тебя в контракте написано «правильно общаться с прессой». Когда тебя хвалят, ты же довольный? Отвечать вопросом на вопрос — это моветон. Это некрасиво. Здесь я на стороне Адама Ахмадова 100%, он плохого ничего не сделал. Будь умнее, ты же уважаемый человек. Адам много лет работает спортивным журналистом, опытный парень, очень образованный и начитанный человек. Это не красит господина Станковича», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.