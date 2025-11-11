Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Жуткий матч по зрелищности». Гурцкая — об игре между «Пари НН» и «Рубином»

«Жуткий матч по зрелищности». Гурцкая — об игре между «Пари НН» и «Рубином»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал жутким по зрелищности матч между «Пари НН» и «Рубином» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, закончившийся со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань

«Ну матч, например, «Нижний Новгород» — «Рубин» было тяжело смотреть. Не только зрителям, но даже участникам этого матча. Лучше бы они кинули орёл — решка, чем проводить такой матч. Жуткий, просто жуткий матч по зрелищности», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

После 15 туров РПЛ нижегородская команда набрала восемь очков и занимает последнее, 16-е место. Казанский клуб заработал 20 очков и располагается на седьмой строчке.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Гурцкая: зимой «Спартак» приобретёт Ракова, скорее всего

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android