«Жуткий матч по зрелищности». Гурцкая — об игре между «Пари НН» и «Рубином»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал жутким по зрелищности матч между «Пари НН» и «Рубином» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, закончившийся со счётом 0:0.

«Ну матч, например, «Нижний Новгород» — «Рубин» было тяжело смотреть. Не только зрителям, но даже участникам этого матча. Лучше бы они кинули орёл — решка, чем проводить такой матч. Жуткий, просто жуткий матч по зрелищности», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

После 15 туров РПЛ нижегородская команда набрала восемь очков и занимает последнее, 16-е место. Казанский клуб заработал 20 очков и располагается на седьмой строчке.

Самые титулованные футбольные клубы России: