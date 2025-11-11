Скидки
«Журналисты должны вести себя достойно». Ловчев — о перепалке Станковича в Грозном

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о поведении главного тренера красно-белых Деяна Станковича, накричавшего на журналиста во время флеш-интервью после игры 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). В частности, сербский специалист, спросил, почему ему задают провокационные вопросы. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 36'     0:2 Солари – 51'     1:2 Мелкадзе – 59'    

– Что думаете о перепалке Станковича с журналистом после матча с «Ахматом»?
– Журналисты должны вести себя достойно. Мне скажут: а что такого корреспондент спросил? Станкович же на взводе, это видно. Я с Губерниевым ездил в Краснодар, Дмитрий брал интервью у Деяна, витает в воздухе, что он нервный. Они поговорили, потом Станкович увидел меня, крикнул: «О, легенда». Понятно, видит по телевизору, спрашивает, кто я. Как и я знаю о нём, что он хороший футболист. Я ему пожелал успехов, сесть на лавочку и успокоиться. Все мы обсуждаем его нервы, надо побыть в шкуре тренера, чтобы понять. Я в мини-футболе всего как тренер добился, а там ты прям у бровки находишься, на каждое решение судьи реагируешь. Я понимаю Станковича, ведь я был в этой шкуре, — приводит слова Ловчева Odds.ru.

