Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов: «Краснодар» пока не показывает игру, которая была в чемпионском сезоне

Габулов: «Краснодар» пока не показывает игру, которая была в чемпионском сезоне
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» — действующий чемпион РПЛ на текущий момент. Они априори должны бороться за чемпионство. Но пока они не показывают ту игру, которая была в прошлом сезоне. Они являются претендентами.

Понятно, что второй раз защитить чемпионство гораздо сложнее, но тем не менее все шансы для этого есть. Думаю, «Краснодар» ещё прибавит и наберёт. Тем интереснее этот чемпионат», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка.

Материалы по теме
«Краснодар» установил уникальное достижение в рамках РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android