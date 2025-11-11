Габулов: «Краснодар» пока не показывает игру, которая была в чемпионском сезоне

Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Краснодар» — действующий чемпион РПЛ на текущий момент. Они априори должны бороться за чемпионство. Но пока они не показывают ту игру, которая была в прошлом сезоне. Они являются претендентами.

Понятно, что второй раз защитить чемпионство гораздо сложнее, но тем не менее все шансы для этого есть. Думаю, «Краснодар» ещё прибавит и наберёт. Тем интереснее этот чемпионат», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 15 сыгранных туров чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 33 очка.