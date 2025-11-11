«С возвращением, легенда!» «Зенит» шуточно представил Месси на «Газпром Арене»

«Зенит» в социальной сети обыграл возвращение бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси на домашний стадион сине-гранатовых «Камп Ноу». Санкт-петербургский клуб выложил фотографии с Месси на своём стадионе «Газпром Арена». При этом пресс-служба сине-бело-голубых сопроводила публикацию комментарием: «С возвращением, легенда!»

Фото: ФК «Зенит»

После посещения «Камп Ноу» Месси в своём аккаунте в социальной сети выложил фотографии. Аргентинский футболист написал, что вернулся в место, по которому скучает всей душой и где был максимально счастлив.

Месси находился в системе «Барселоны» с 2000 по 2021 год. Нападающий с 672 голами является лучшим бомбардиром в истории клуба.

