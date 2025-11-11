Педри может вернуться на поле в матче с «Атлетико» — Marca

22-летний полузащитник «Барселоны» Педри продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться на поле в матче 13-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится после перерыва на встречи сборных, сообщает Marca.

При этом в «Барселоне», зная о его травмах и важности для команды, ни при каких обстоятельствах не будут торопить его возвращение.

В конце октября футболист получил разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. Но, помимо этого, у него обнаружили перелом. Ранее сообщалось, что Педри пропустит шесть недель.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.