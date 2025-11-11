Скидки
Педри может вернуться на поле в матче с «Атлетико» — Marca

Педри может вернуться на поле в матче с «Атлетико» — Marca
22-летний полузащитник «Барселоны» Педри продолжает восстанавливаться после травмы и может вернуться на поле в матче 13-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится после перерыва на встречи сборных, сообщает Marca.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

При этом в «Барселоне», зная о его травмах и важности для команды, ни при каких обстоятельствах не будут торопить его возвращение.

В конце октября футболист получил разрыв дистальной части двуглавой мышцы левого бедра. Но, помимо этого, у него обнаружили перелом. Ранее сообщалось, что Педри пропустит шесть недель.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 13 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Травма Педри оказалась хуже, чем предполагалось. Игрок пропустит шесть недель – AS
