Рафинья восстанавливается после травмы и тренируется по индивидуальной программе — MD

28-летний вингер «Барселоны» Рафинья продолжает восстанавливаться после травмы и второй день тренируется по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Процесс восстановления находится на завершающей стадии, и, как ожидается, футболист вскоре вернётся к групповым тренировкам.

«Барселона» рассчитывает, что Рафинья будет готов к матчу 13-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится после перерыва на встречи сборных.

В конце сентября Рафинья получил повреждение во время матча 6-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:1), после чего случился рецидив во время тренировки.

В нынешнем сезоне игрок провёл семь встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.

