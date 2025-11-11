Александр Кержаков: «Балтика» — ярко выраженная команда имени Талалаева

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о результатах «Балтики», которая под руководством Андрея Талалаева занимает пятое место в Мир РПЛ после 15 туров.

«Для «Балтики» пятое место — это суперрезультат как для новичка чемпионата. «Балтика» удивляет своей функциональной готовностью. Видно, что это тренерская команда.

Думаю, что если в «Балтику» будут приходить футболисты, то 100% они должны полностью подходить под все критерии главного тренера. «Балтика» — это ярко выраженная команда имени Талалаева. Если по всем критериями игрок будет подходить: функционально, физически, эмоционально, психологически, то это не разрушит то, что есть сейчас. Но не знаю, нужно ли им что-то менять, если только точечно. Виднее только главному тренеру. Здесь всё в его руках. Ему доверились, и он это доверие на 100% оправдывает. Большинство любителей и футбольных специалистов в нашей стране очень рады, что такая команда появилась, за ней интересно наблюдать», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме Кержаков, Аршавин и Радимов составили сборную лучших игроков «Зенита»

Самые титулованные футбольные клубы России: