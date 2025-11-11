Тимур Гурцкая: «Зенит» делает грамотные трансферы

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» совершает грамотные трансферы.

— Игроков берут сильных.

— Не, не. Мы уже давно видим, что «Зенит» покупает просто дорогих футболистов.

— Да, но это второй вопрос — они вписались или не вписались. Но футбольный клуб «Зенит» делает грамотные трансферы, — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат».

В последнее трансферное окно сине-бело-голубые приобрели полузащитника Жерсона у «Фламенго». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил € 25 млн за этот переход. Также был куплен крайний защитник Роман Вега у «Аргентинос Хуниорс» за € 7,70 млн.

