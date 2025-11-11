Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Кому нужны твои длинные передачи?» Винисиус раскритиковал Хёйсена в матче с «Райо»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подверг критике партнёра по команде Дина Хёйсена по ходу встречи 12-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:0). У бразильского футболиста вызвало недовольство количество длинных передач в исполнении защитника «сливочных».

«Мы играем длинными передачами, ты всегда пытаешься играть дальними передачами. Кому это нужно?» — приводит слова Винисиуса Marca со ссылкой на Movistar.

Подчёркивается, что ближе к завершению матча нападающий «Реала» сказал: «Боже мой, кажется, мы не хотим побеждать».

После 12 туров чемпионата Испании мадридский клуб набрал 31 очко и занимает первое место. «Райо Вальекано» заработал 15 очков и располагается на 11-й строчке.

