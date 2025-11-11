Юпамекано составил рейтинг самых сильных нападающих

27-летний защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано составил рейтинг из пяти самых сильных нападающих, с которыми ему приходилось сталкиваться в карьере, сообщает L’Équipe.

Возглавляет этот список нападающий «Баварии» Гарри Кейн. На второе место француз поставил футболиста «Барселоны» Роберта Левандовского, далее следуют Усман Дембеле из «ПСЖ» и Килиан Мбаппе из мадридского «Реала». Замыкает топ-5 29-летний игрок дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси.

Юпамекано выступает за «Баварию» с 2021 года и является одним из ключевых защитников команды. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.