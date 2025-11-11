Дом Стерлинга пытались ограбить, когда игрок с семьёй находились внутри — The Telegraph

В минувшую субботу, 8 ноября, злоумышленники в масках предприняли попытку ограбить дом нападающего «Челси» Рахима Стерлинга в Беркшире. Об этом сообщает The Telegraph.

«Мы можем подтвердить, что в эти выходные Рахим Стерлинг стал жертвой взлома [его дома]. Также можем подтвердить, что в это время он и его дети находились дома. Несмотря на то что это является грубым нарушением неприкосновенности частной жизни и безопасности, рады сообщить, что он и его близкие в безопасности. Просим уважать неприкосновенность частной жизни Рахима и его близких в это непростое время», — приводит источник слова представителя Стерлинга.

В декабре 2022 года дом англичанина уже подвергался ограблению. Из-за этого инцидента нападающий покидал расположение сборной Англии, выступавшей на чемпионате мира.

