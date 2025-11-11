Скидки
«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича

«Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича
Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон. Об этом информирует пресс-служба красно-белых. После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 25 очков и занимает шестое место.

«Благодарим Деяна и его ассистентов за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Спартака» в телеграм-канале.

Сербский специалист занимал должность главного тренера московской команды с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

«Журналисты должны вести себя достойно». Ловчев — о перепалке Станковича в Грозном

Как появился «Спартак»:

