Наиль Умяров отреагировал на увольнение Деяна Станковича из «Спартака»

Комментарии

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не смог прокомментировать увольнение с поста главного тренера красно-белых серба Деяна Станковича.

«Только закончили тренировку, ещё не успел взять телефон. Впервые от вас узнал, что Станковича уволили. Сложно сейчас что-то сказать», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

47-летний Станкович работал в «Спартаке» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне под его руководством команда идёт на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав в 15 играх 25 очков. На первом месте располагается «Краснодар», у которого на восемь очков больше.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Станковича Вадим Романов.

Комментарии
