«Спартак» назвал и. о. главного тренера после увольнения Деяна Станковича

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича будет Вадим Романов. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

После 15 сыгранных туров в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Деян Станкович возглавил «Спартак» перед сезоном-2024/25. Под его руководством «красно-белые» заняли четвёртое место в прошедшем сезоне в РПЛ и дошли до финала Пути регионов Кубка России.

Романов работал ассистентом главного тренера в «Спартаке» с 2024 года. До этого специалист тренировал молодёжную команду красно-белых, а также спартаковскую академию.