Главная Футбол Новости

«Спартак» назвал и. о. главного тренера после увольнения Деяна Станковича

«Спартак» назвал и. о. главного тренера после увольнения Деяна Станковича
Комментарии

Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича будет Вадим Романов. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

После 15 сыгранных туров в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Деян Станкович возглавил «Спартак» перед сезоном-2024/25. Под его руководством «красно-белые» заняли четвёртое место в прошедшем сезоне в РПЛ и дошли до финала Пути регионов Кубка России.

Романов работал ассистентом главного тренера в «Спартаке» с 2024 года. До этого специалист тренировал молодёжную команду красно-белых, а также спартаковскую академию.

