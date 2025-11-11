Скидки
Футбол

Карпин — о невызове Мостового: интереснее посмотреть на Садулаева и Глебова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о невызове на ноябрьский сбор полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Расширенный список мы даём и дальше смотрим на этих футболистов — готовы или нет. У нас были в заявке и Мостовой, и Глебов, и Головин, и Миранчук, и Глушенков. Для чего брать Мостового шестым-седьмым крайним нападающим? Чтобы просто покатался? Не думаю, что увидеть Мостового на «Газпром Арене» — какая-то диковинная вещь. Только из-за этого его вызывать нет смысла. Интереснее посмотреть на Садулаева или Глебова», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

