Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это не удовлетворяет руководство клуба». «Спартак» — об увольнении Станковича

«Это не удовлетворяет руководство клуба». «Спартак» — об увольнении Станковича
Комментарии

«Спартак» в сообщении об уходе сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых по соглашению сторон объяснил, чем обусловлено данное решение. После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 25 очков и занимает шестое место.

«На данный момент «Cпартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — написано в заявлении московской команды в телеграм-канале.

Сербский специалист занимал должность главного тренера московской команды с лета 2024 года.

Материалы по теме
Деян Станкович сделал обращение после ухода из «Спартака»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android