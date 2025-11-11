«Это не удовлетворяет руководство клуба». «Спартак» — об увольнении Станковича

«Спартак» в сообщении об уходе сербского специалиста Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых по соглашению сторон объяснил, чем обусловлено данное решение. После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги московская команда набрала 25 очков и занимает шестое место.

«На данный момент «Cпартак» находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, что не удовлетворяет руководство клуба. После общения со Станковичем принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию», — написано в заявлении московской команды в телеграм-канале.

Сербский специалист занимал должность главного тренера московской команды с лета 2024 года.

