«В добрый путь!» Червиченко отреагировал на уход Станковича из «Спартака»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход Деяна Станковича из клуба.

«В добрый путь! Не всегда так бывает, что одним целым становится команда и тренер. В этот раз так и получилось. Не думаю, что кто-то будет страдать: ни Станкович от того, что уехал, ни «Спартак» от того, что с ним расстался. Теперь вопрос — будет ли сразу же новый тренер, кого планируют назначить.

Проведёт ли он с командой оставшиеся три-четыре матча или нет? А судьба Станковича, честно говоря, не очень интересна. Человек совершенно невменяемый. У нас в стране он вёл себя просто невменько. И последние его выпады в адрес журналистов и всё остальное — видно, что у человека есть проблемы. И я думаю, что это не ментального характера, а несколько другие», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.