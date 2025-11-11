«Спасибо за работу, Деян!» «Cпартак» опубликовал пост, посвящённый Станковичу

Тренер Деян Станкович покинул свою должность в «Cпартаке». Московский клуб опубликовал в официальном телеграм-канале пост, посвящённый специалисту.

К этому моменту московский клуб с 25 очками в активе располагается на шестом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В 15 матчах чемпионата России красно-белые под руководством специалиста одержали семь побед, четыре раза сыграли вничью и четыре раза потерпели поражение.

Сербский специалист занимал должность главного тренера московской команды с лета 2024 года. Ранее Станкович также работал в аналогичной должности в «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».